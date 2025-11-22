8 gollü maçta kazanan Bayern Münih!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, evinde Freiburg'u konuk etti. Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 6-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Freiburg hızlı başladığı maçta 12. dakikada Yuito Suzuki ve 17. dakikada Johan Manzambi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Bayern Münih 22. dakikada Lennart Karl, 45+2. ile 84. dakikalarda Michael Olise, 55. dakikada Dayot Upamecano, 60. dakikada Harry Kane ve 78. dakikada Nicolas Jackson'ın golleriyle mücadeleden 6-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 31 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 13 puanda kaldı.