8 gollü maçta kazanan Bayern Münih!

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih sahasında Freiburg'u 6-2 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 19:27
Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, evinde Freiburg'u konuk etti. Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 6-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Freiburg hızlı başladığı maçta 12. dakikada Yuito Suzuki ve 17. dakikada Johan Manzambi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Bayern Münih 22. dakikada Lennart Karl, 45+2. ile 84. dakikalarda Michael Olise, 55. dakikada Dayot Upamecano, 60. dakikada Harry Kane ve 78. dakikada Nicolas Jackson'ın golleriyle mücadeleden 6-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 31 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 13 puanda kaldı.

