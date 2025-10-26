Stuttgart-Mainz 05 maçı tıkla izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Stuttgart-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Stuttgart, evinde Mainz 05'i ağırlayacak. Hafta içi Avrupa maçında Fenerbahçe'ye mağlup olan Stuttgart, ligdeki müthiş performansını sürdürerek üst üste 5. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Konuk ekip Mainz 05 ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar alarak 3 maçlık galibiyet özlemini sona erdirmeyi hedefliyor. Futbolseverler şimdiden "Stuttgart-Mainz 05 maçı canlı izle" aramalarına başladı. Peki, Stuttgart-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında oynanacak Stuttgart-Mainz 05 maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.