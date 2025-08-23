Union Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Union Berlin - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 1. hafta maçında Union Berlin, evinde Stuttgart'ı ağırlayacak. Alte Forsterei'de oynanacak karşılaşmada Robert Hartmann düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Union Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Union Berlin - Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Stuttgart maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Union Berlin - Stuttgart MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Rothe; Trimmel, Schafer, Khedira, Haberer, Skov; Ilic, Ansah

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich; Undav, Woltemade