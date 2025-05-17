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Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Borussia Dortmund ile Holstein Kiel karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 08:57
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Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Holstein Kiel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - HOLSTEIN KIEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - HOLSTEIN KIEL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy

Holstein Kiel: Dahne; Becker, Johansson, Zec; Rosenboom, Remberg, Knudsen, Tolkin; Skrzybski; Bernhardsson, Machino

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