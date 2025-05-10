Holstein Kiel - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLSTEIN KIEL - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Freiburg maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HOLSTEIN KIEL - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Holstein Kiel: Dahne; Becker, Johansson, Zec; Rosenboom, Knudsen, Gigovic, Tolkin; Skrzybski; Bernhardsson, Harres

Freiburg: Muller; Rosenfelder, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Doan, Manzambi, Grifo; Holer

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...