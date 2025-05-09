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Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. haftada Wolfsburg ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 20:05
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Wolfsburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg-Hoffenheim maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG-HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Grabara, Roerslev, Odogu, Koulierakis, Meahle, Majer, Vranckx, Gerhardt, Amoura, Kaminski, Wind

Hoffenheim: Baumann, Chaves, Ostigard, N'Soki, Kaderabek, Stach, Bischof, Toure, Bülter, Kramaric, Hlozek

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