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Haberler Almanya Bundesliga St.Pauli-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St.Pauli-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. haftada St.Pauli ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; St.Pauli-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 13:12
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St.Pauli-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St.Pauli-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St.Pauli ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St.Pauli-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST.PAULI-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St.Pauli-Stuttgart maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ST.PAULI-STUTTGART MUHTEMEL 11'LER

St.Pauli: Vasilj, Nemeth, Wahl, van der Heyden, Saliakas, Treu, Smith, Boukhalfa, Sinani, Guilavogui, Weisshaupt

Stuttgart: Nübel, Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstaedt, Leweling, Karazor, Stiller, Führich, Woltemade, Demirovic

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