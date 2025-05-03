St.Pauli-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

St.Pauli-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. St.Pauli ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St.Pauli-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST.PAULI-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

St.Pauli-Stuttgart maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ST.PAULI-STUTTGART MUHTEMEL 11'LER

St.Pauli: Vasilj, Nemeth, Wahl, van der Heyden, Saliakas, Treu, Smith, Boukhalfa, Sinani, Guilavogui, Weisshaupt

Stuttgart: Nübel, Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstaedt, Leweling, Karazor, Stiller, Führich, Woltemade, Demirovic

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