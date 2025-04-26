Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hoffenheim - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim - Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Chaves, Akpoguma, N'Soki; Kaderabek, Stach, Geiger, Bulter; Toure, Kramaric; Tabakovic

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Can, Bensebaini; Ryerson, Chukwuemeka, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy

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