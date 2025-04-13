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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Eintracht Frankfurt-Heidenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 18:02
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Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt-Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt-Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Heidenheim maçı 13 Nisan Pazar günü saat 18.30'da beIN CONNECT ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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