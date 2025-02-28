Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Stuttgart ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Bayern Münih maçı 28 Şubat Pazar günü saat 22.30'da beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.