Augsburg-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg-Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg-Leipzig maçı 14 Şubat Cuma günü saat 22.30'da beIN Sports 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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