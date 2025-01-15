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Haberler Almanya Bundesliga Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'daki geleceği tehlikede

Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'daki geleceği tehlikede

Bundesliga'da Holstein Kiel'e deplasmanda 4-2 mağlup olan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verilmesi tartışılmaya başlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 19:42 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 19:53
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Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'daki geleceği tehlikede

Bundesliga'da Holstein Kiel'e deplasmanda 4-2 yenilen Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in görevi tartışma konusu oldu. Ligde oynadığı 17 maçta 25 puan toplayarak 9. sıraya gerileyen sarı-siyahlılar, beklenen performansı bir türlü yakalayamadı.

SPORTİF DİREKTÖR LARS RICKEN HAREKETE GEÇTİ

Alman basınına göre Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, takımın son dönemdeki kötü gidişatı nedeniyle teknik direktör değişikliği yapmak istiyor. Nuri Şahin'in görevine son verilmesi gündemde.

YENİ ADAY: ERIK TEN HAG

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Nuri Şahin'in yerine düşünülen isim Erik ten Hag. Tecrübeli teknik adamın Dortmund yönetiminin öncelikli adaylarından biri olduğu belirtildi.

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