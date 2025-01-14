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Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Bayer Leverkusen ile Mainz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 12:10
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Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Mainz maçı 14 Ocak Salı günü saat 22.30'da beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından yayınlanacak.

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