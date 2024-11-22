Bayern Münih 3-0 Augsburg (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında sahasında Augsburg'u 3-0 mağlup etti.

HARRY KANE'DEN HAT-TRICK

Bayern'e galibiyeti getiren golleri, 63 (P), 90+3 (P) ve 90+5. dakikada Harry Kane atarak hat-trick yaptı.

Augsburg'da Keven Schlotterbeck, maçın 90+2. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Bayern Münih, Bundesliga'da 29 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Augsburg ise 12 puanla 13. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih, Nuri Şahin'li Dortmund deplasmanına konuk olacak, Augsburg ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.