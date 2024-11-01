Eintracht - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht - Bochum MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht - Bochum maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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