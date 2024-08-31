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Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 12:56
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Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNIH - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Freiburg maçı 1 Eylül TSİ 18.30'da başlayacak. Mücade Tibuspor 2 ve beIN SPORTS 5'de verilecek.

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