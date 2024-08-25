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Wolfsburg 2-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET) Sacha Boey asist yaptı Bayern 3 puanı 82'de kaptı!

Almanya Bundesliga'da heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı ve Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Bayern Münih oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 18:28
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Wolfsburg 2-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET) Sacha Boey asist yaptı Bayern 3 puanı 82'de kaptı!

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. İlk hafta maçında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Çekişmeli mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Bayern Münih oldu. Konuk takımın galibiyet golleri 19. dakikada Jamal Musiala, 65. dakikada Jakub Kaminski (KK) ve 82. dakikada Serge Gnabry'den geldi. Eski Galatasaraylı Sacha Boey, ilk 11 başladığı ve 65 dakika sahada kaldığı mücadelede ilk golün asistini yapan isim oldu. Bunun yanı sıra Fransız futbolcu, Wolfsburg'un 47. dakikada penaltıdan attığı golde penaltıya sebep olan isim de oldu.

Ev sahibi ekibin golleri ise 47 ve 55'te Lovro Majer'den geldi.

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