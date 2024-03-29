Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim
Son dakika spor haberleri... Almanya Bundesliga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Sacha Boey, Attila Szalai, Salih Özcan ve Ozan Kabak gibi isimlerin yeni piyasa değerleri belli oldu. İşte detaylar...
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Adı Süper Lig takımlarıyla anılan Eren Dinkçi değerini 4 milyon artırdı. Heidenheim forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değer 10 milyon euro olarak belirlendi.
Ara transferde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in 22 milyon euro'luk piyasa değeri sabit kalırken milli futbolcu Salih Özcan da 13 milyon euro'luk piyasa değerini korudu.
Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae ve Freiburg'dan Attila Szalai'nin piyasa değerlerinde ise düşüş yaşandı.
Kim Min-Jae'nin güncel piyasa değeri 55 milyon euro, Attila Szalai'nin ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak'ın güncel değerinin 10 milyon euro olduğu aktarıldı.
Piyasa değeri düşen bir diğer isim Wout Weghorst'un ise değerinin 7 milyon euro olduğu kaydedildi.
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