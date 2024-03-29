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Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Son dakika spor haberleri... Almanya Bundesliga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Sacha Boey, Attila Szalai, Salih Özcan ve Ozan Kabak gibi isimlerin yeni piyasa değerleri belli oldu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 09:55
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Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Bundesliga'da forma giyen 157 futbolcunun piyasa değerleri güncellendi. NTV Spor'un Transfermarkt'tan aktardığı rapora göre en çok değer kazanan futbolcunun Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic olduğu aktarıldı. Pavlovic'in değeri 25 milyon euroya yükseldi.

Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Pavlovic'le birlikte Hoffenheim'dan Maximilian Beier ve Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'dan Florian Wirtz ve Alejandro Grimaldo piyasa değerini en çok artıran isimler oldu.

Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Ek olarak Leipzig forması giyen Xavi Simons ve Benjamin Sesko'yla birlikte Borussia Dortmund'un ara transferde kadrosuna kattığı Ian Maatsen'de de artış gözlendi.

Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Adı Süper Lig takımlarıyla anılan Eren Dinkçi değerini 4 milyon artırdı. Heidenheim forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değer 10 milyon euro olarak belirlendi.

Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Ara transferde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in 22 milyon euro'luk piyasa değeri sabit kalırken milli futbolcu Salih Özcan da 13 milyon euro'luk piyasa değerini korudu.

Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae ve Freiburg'dan Attila Szalai'nin piyasa değerlerinde ise düşüş yaşandı.

Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Kim Min-Jae'nin güncel piyasa değeri 55 milyon euro, Attila Szalai'nin ise 6 milyon euro olarak belirlendi.

Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak'ın güncel değerinin 10 milyon euro olduğu aktarıldı.

Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Piyasa değeri düşen bir diğer isim Wout Weghorst'un ise değerinin 7 milyon euro olduğu kaydedildi.

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