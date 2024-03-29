Bundesliga'da piyasa değerleri güncellendi! İşte zirvedeki isim

Bundesliga'da forma giyen 157 futbolcunun piyasa değerleri güncellendi. NTV Spor'un Transfermarkt'tan aktardığı rapora göre en çok değer kazanan futbolcunun Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic olduğu aktarıldı. Pavlovic'in değeri 25 milyon euroya yükseldi.

Pavlovic'le birlikte Hoffenheim'dan Maximilian Beier ve Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'dan Florian Wirtz ve Alejandro Grimaldo piyasa değerini en çok artıran isimler oldu.