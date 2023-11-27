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Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçını yöneten Felix Brych'in çapraz bağları koptu

Son dakika spor haberleri... Bundesliga'da oynanan Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçını yöneten Felix Brych, geçirdiği sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Ünlü hakemin çapraz bağlarının koptuğu bildirildi. (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 14:19
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Tuğçe Erginkoç
Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçını yöneten Felix Brych'in çapraz bağları koptu

Almanya Bundesliga'da oynanan Frankfurt - Stuttgart maçının orta hakemi Felix Brych, mücadele esnasında sakatlanmış ve yerini dördüncü hakeme bırakmak zorunda kalmıştı.

Ünlü hakemin çapraz bağlarının koptuğu bildirildi. Almanya Futbol Federasyonu, önemli turnuvalarda düdük çalan Brych'in, ameliyat edileceğini açıkladı.

ALİ ŞANSALAN DA SAKATLANMIŞTI

Felix Brych'in sakatlandığı gün, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor'u ağırladığı maçta da benzer bir hadise yaşandı. Karşılaşmayı yöneten hakem Ali Şansalan'ın sakatlığı sonrası maçı dördüncü hakem idare etti.

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