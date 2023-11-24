Paderborn'da Max Kruse ile yollar ayrıldı!

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Max Kruse'ye kulübü Paderborn'dan üzücü haber geldi.

Bundesliga 2.lig ekibi Paderborn, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Klüpten yapılan açıklamada, "Her iki taraf da sportif gelişimi farklı hayal ediyordu. Max çok iyi bir yoldaydı ancak sakatlık nedeniyle yavaşladı. Mevcut durum bizim ve oyuncu için tatmin edici olmadığından dolayı yollarımız ayrılmıştır. Max, Paderborn'da örnek bir davranış sergiledi. Ona gelecek için en iyisini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paderborn'da sadece 5 karşılaşmada forma şansı bulan Max Kruse, takımına 1 asist katkısında bulundu.