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Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Mainz ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:00
Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz - Augsburg maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor GO'da canlı yayınlanacak.

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MAINZ - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz

Dahmen; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Da Costa, Barreiro, Kohr, Caci; Onisiwo, Lee; Ajorque

Augsburg

Gikiewicz; Gummy, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen; Maier, Engles, Rexhbecaj, Jensen; Demirovic, Berisha

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