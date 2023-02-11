Bayern Münih - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Bochum maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

BAYERN MUNIH - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih

Sommer; Cancelo, Pavard, De Ligt, Blind; Musiala, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Choupo-Moting

Bochum

Riemann; Janko, Ordets, Masovic, Soares; Losilla, Stoger; Asano, Forster, Antwi-Adjei; Hofmann