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Borussia Dortmund Freiburg: 5-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 19. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Freiburg ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 5-1'lik skorla ev sahibi Borussia Dortmund oldu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 19:41
Borussia Dortmund Freiburg: 5-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 19. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Freiburg kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Sebastien Haller, Julian Brandt ve Giovanni Reyna kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Lucas Holer'den geldi. Ayrıca konuk takımda Kiliann Sildillia kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Dortmund üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 37 puana yükseldi. Freiburg ise 34 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Dortmund deplasmanda Werder Bremen'e konuk olacak. Freiburg ise Stuttgart'ı ağırlayacak.

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