Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Union Berlin maçı 25 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Karşılaşma TiVibu Spor 3'te canlı yayınlanacak

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WERDER BREMEN - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen

Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Gross, Stage, Gruev, Buchanan; Fullkrug, Ducksch

Union Berlin

Ronnow; Leite, Knoche, Doekhi; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Haberer, Griesselmann; Becker, Siebatcheu