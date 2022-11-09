Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Union Berlin ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 12:00
Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Union Berlin ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Augsburg maçı 9 Kasım Çarşamba günü, saat 22.30'da beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Grill; Doekhi, Knoche, Leite; Giesselmann, Haraguchi, Khedira, Schafer, Puchacz; Michel, Becker

Augsburg

Gikiewicz; Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai; Jensen, Gruezo, Rexhbecaj, Niederlechner; Berisha, Demirovic

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