Haberler Almanya Bundesliga Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Leipzig ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:02
Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'nın heyecan devam ediyor. 12. haftada Leipzig ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Bayer Leverkusen maçı 29 Ekim Cumartesi günü, saat 16:30'da beIN Connect ve Tivibu SPOR 5'te canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

LBlaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Schlager; Szoboszlai, Nkunku, Werner; Silva

Bayer Leverkusen

LHradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Schick, Hudson-Odoi

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