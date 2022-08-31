Ozan Kabak Hoffenheim'da ayın oyuncusu seçildi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak, yeni takımına çabuk uyum sağladı.
22 yaşındaki genç stoper, çıktığı 5 maçta attığı 2 gol ve yaptığı asistin ardından ağustos ayının oyuncusu seçildi.
Ozan Kabak, sezon başında Schalke'den 5 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a transfer olmuştu.
Der Mann ist eine Wucht 💪— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 31, 2022
Gemeinsam mit @PreZeroINT präsentieren wir Euch den #TSG-Spieler des Monats August ➡️ @ozankabak4#SaubereLeistung, Ozan 👏 pic.twitter.com/O45JYLI1SJ