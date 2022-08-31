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Ozan Kabak Hoffenheim'da ayın oyuncusu seçildi

Son dakika spor haberleri... Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımında ayın oyuncusu seçildi. Genç stoper, sezon başından bu yana çıktığı 5 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:51
Ozan Kabak Hoffenheim'da ayın oyuncusu seçildi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak, yeni takımına çabuk uyum sağladı.

22 yaşındaki genç stoper, çıktığı 5 maçta attığı 2 gol ve yaptığı asistin ardından ağustos ayının oyuncusu seçildi.

Ozan Kabak, sezon başında Schalke'den 5 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a transfer olmuştu.

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