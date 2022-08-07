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Köln 3-1 Schalke (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Köln ile Schalke, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında kozlarını paylaştı. RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Köln'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Kilian, 62. dakikada Kainz ve 80. dakikada Schwolow (K.K.) kaydetti. Schalke'nin tek golü 76. dakikada Bülter'den geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 20:44
Köln 3-1 Schalke (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Köln, sahasında Schalke ile karşı karşıya geldi.

RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleyi Köln 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Kilian, 62. dakikada Kainz ve 80. dakikada Schwolow (K.K.) kaydederken, Schalke'nin tek golü 76. dakikada Bülter'den geldi.

Schalke'de 35. dakikada Drexler kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin bir sonraki haftasında Köln, Leipzig'e konuk olacak. Schalke ise M'gladbach'ı konuk edecek.

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