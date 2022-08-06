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Borussia Mönchengladbach Hoffenheim: 3-1 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga sezonun ilk hafta mücadelesinde Daniel Farke'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile Andre Breitenreiter'in yönettiği Hoffenheim karşı karşıya geldi. Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach 3-1 kazanırken goller; 42'de Ramy Bensebaini, 71'de Marcus Thuram ve 78'de Nico Elvedi'den geldi. Konuk ekip Hoffenheim'ın tek golü ise 25. dakikadada Robert Skov'dan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 20:11
Borussia Mönchengladbach Hoffenheim: 3-1 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga sezonun ilk hafta mücadelesinde Daniel Farke'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile Andre Breitenreiter'in yönettiği Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach 3-1 kazanırken goller; 42'de Ramy Bensebaini, 71'de Marcus Thuram ve 78'de Nico Elvedi'den geldi. Konuk ekip Hoffenheim'ın tek golü ise 25. dakikadada Robert Skov'dan geldi.

PLEA'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Borussia Mönchengladbach'da, adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Fransız golcü Alassane Plea, 71'de Marcus Thuram ve 78'de Nico Elvedi'nin attığı gollerde asist yaparak maça damgasını vuran isim oldu. Plea, geçtiğimiz günlerde Gladbach ile sözleşme uzatmıştı.

Gladbach, ligin ikinci haftasında Schalke 04'e konuk olurken Hoffenheim, kendi evinde Bochum ile karşılaşacak.
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