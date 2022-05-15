Robert Lewandowski Barcelona ile anlaştı!

Yıllardır formasını giydiği Bayern Münih'te sayısız başarı elde eden ve rekorlar kıran Robert Lewandowski, Bavyera ekibinden ayrılıyor.

Alman kulübüyle sözleşmesi 2023'te bitecek olan Polonyalı golcü, ayrılık kararı aldı ve 2-2 biten Wolfsburg maçının ardından taraftarlara veda etti.

Yıldız futbolcu "Bunun Bayern Münih formasıyla son maçım olması çok muhtemel. Bunun yüzde 100 gerçekleşeceğini söyleyemem ama son maçımı oynamış olabilirim. Hem ben hem de kulüp en doğru kararı vermek istiyoruz. Kulüple bir araya gelerek, gelecek döneme dair en doğru kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ DURAĞI BARCELONA!

33 yaşındaki yıldızın yeni takımının ise Barcelona olacağı belirtildi. Times'ta yer alan habere göre Lewa, İspanyol deviyle prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.

Lewandowski bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 50 gol attı.