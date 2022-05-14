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Union Berlin Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin sahasında Bochum'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 54, konuk ekibin ise 42 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Union Berlin-Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:30
Union Berlin Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Union Berlin-Bochum maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 54 puanla 6. sırada yer alan Union Berlin sahasında, 42 puanlı Freiburg'u ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉UNION BERLIN-BOCHUM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin'in sahasında Bochum'u ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌UNION BERLIN-BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Berlin: Luthe; Jaeckel, Knoche, Ryerson; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Promel, Giesselmann; Awoniyi, Becker

Bochum: Riemann; Gamboa, Masovic, Leitsch, Soares; Pantovic, Losilla, Rexhbecaj; Holtmann, Polter, Asano

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