Union Berlin Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Union Berlin-Bochum maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 54 puanla 6. sırada yer alan Union Berlin sahasında, 42 puanlı Freiburg'u ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉UNION BERLIN-BOCHUM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Union Berlin'in sahasında Bochum'u ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌UNION BERLIN-BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Union Berlin: Luthe; Jaeckel, Knoche, Ryerson; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Promel, Giesselmann; Awoniyi, Becker
Bochum: Riemann; Gamboa, Masovic, Leitsch, Soares; Pantovic, Losilla, Rexhbecaj; Holtmann, Polter, Asano