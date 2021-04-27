Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberleri: Bayern Münih’in yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann oldu! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberleri: ’in yeni teknik direktörü oldu! İşte bonservis bedeli

ekiplerinden , önümüzdeki sezondan itibaren teknik direktörlük görevine ’ın getirildiğini açıkladı. Nagelsmann yaptığı açıklamasında, 'in kendisi için eşsiz bir fırsat olduğunu dile getirdi. basınında çıkan haberlere göre Alman devi, 33 yaşındaki teknik adam için 'e transfer ücreti olarak 25 milyon euro ödeyecek.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 12:39
Son dakika spor haberleri: Bayern Münih’in yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann oldu! İşte bonservis bedeli

, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan 'ten boşalacak olan teknik direktörlük koltuğunu çok kısa bir sürede doldurdu. ekibi, ekiplerinden 'de görevini sürdüren genç teknik adam ile 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

JULIAN NAGELSMANN: BAYERN MUNIH BENİM İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT
Sezon sonu RB Leipzig'teki görevinden ayrılacak olan Julian Nagelsmann, aldığı kararla ilgili olarak kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. 'te çalışmak istediğini hiçbir zaman gizlemediğini vurgulayan genç teknik adam, ", benim için eşsiz bir fırsat. RB Leipzig yönetim kuruluna, bir çözüm buldukları için teşekkür ediyorum. Vedalaşmak için henüz erken çünkü buradaki işim daha bitmedi. Görevim sona erene kadar her şeyimi vereceğim. Şimdi sezonu en başarılı şekilde bitirebilmek için kalan üç lig maçına ve Kupası yarı finaline odaklanma zamanı" dedi.

Öte yandan Almanya'nın önde gelen spor gazetelerinden BILD'e göre Bayern Münih, Nagelsmann'ın transferi için 'ne 25 milyon euro ödeyecek.

SON DAKİKA