Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt: 1-2 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

27. hafta maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan mücadeled konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:44 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 19:06
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt: 1-2 ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sahasında 'a 2-1 mağlup oldu.

Borussia Bundesliga'nın 27. haftasında Signal Iduna Stadı'nda Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Konuk ekip karşılaşmanın 11. dakikasında 'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Borussia Dortmund 45. dakikada 'in topu filelere göndermesiyle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Eintracht Frankfurt 87. dakikada 'nın attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanı 50'ye çıkaran Einracht Frankfurt 4. sırada yer alıyor.

43 puan ve averajla 5. sırada bulunan Borussia Dortmund gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi katılma hedefinden uzaklaştı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Bayer Leverkusen sahasında Schalke 04'ü 2-1, sahasında Köln'ü 1-0 ve Augsburg sahasında Hoffenheim'i 2-1 yendi. Mainz 05-Arminia Bielefeld müsabakası ise 1-1 berabere sonuçlandı.

SON DAKİKA