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Wolfsburg 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | GOLLERİ İZLEYİN

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında sahasında Wolfsburg'u konuk etti. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Alte Forsterei Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:25 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 20:07
Union Berlin Wolfsburg 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | GOLLERİ İZLEYİN

Almanya Bundesliga'da heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında sahasında Wolfsburg'u konuk etti. Heyecan düzeyi oldukça yüksek geçen mücadele 2-2 sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

'in gollerini 29. dakikada ve 52. dakikada atarken Wolfsburg'un golleri 10. dakikada Renato Steffen ve 65. dakikada penaltıdan Wout Weghorst'tan geldi.

Wolfsburg'da Maximilian Arnold 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Union Berlin ve Wolfsburg 25'er puana ulaştı.

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