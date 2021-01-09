Union Berlin Wolfsburg 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | GOLLERİ İZLEYİN

Almanya Bundesliga'da heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Union Berlin sahasında Wolfsburg'u konuk etti. Heyecan düzeyi oldukça yüksek geçen mücadele 2-2 sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Union Berlin'in gollerini 29. dakikada Sheraldo Becker ve 52. dakikada Robert Andrich atarken Wolfsburg'un golleri 10. dakikada Renato Steffen ve 65. dakikada penaltıdan Wout Weghorst'tan geldi.

Wolfsburg'da Maximilian Arnold 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Union Berlin ve Wolfsburg 25'er puana ulaştı.