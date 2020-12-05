Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

- Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'nın 10. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:23 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:24
Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Leipzig maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Martinez, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski

RB Leipzig: Gulacsi; Konate, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Adams, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku; Poulsen

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