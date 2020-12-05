Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Freiburg ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.