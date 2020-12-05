Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Freiburg ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FREIBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
Almanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Borussia Mönchengladbach, üst sıralara yükselme hedefiyle Freiburg'a konuk olacak…— A Spor (@asporcomtr) December 5, 2020
🕠 SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı bugün 17.30'da A Spor'da… pic.twitter.com/JNkN9eqR32