Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund'da Erling Haaland şoku! Lucian Favre açıkladı

'da şoku! açıkladı

, Lazio maçı öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan 'ın ocak ayına kadar forma giyemeyeceğini açıkladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 14:44
Borussia Dortmund'da Erling Haaland şoku! Lucian Favre açıkladı

'nde Lazio ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen 'un Lucien Favre, Lazio karşınsa maç kadrosundan son anda çıkartılan sezonun formda oyuncusu 'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

merkezli yayın kuruluşu 'a açıklamalarda bulunan Favre, Haaland'ın maç öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Kas sakatlığı yaşıyor. Ocak ayının ilk günlerinden önce sahalara dönemeyecek. Bu sezon çok fazla maçta görev aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona iyi başlayan Norveçli golcü, ligde 8 maçta 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı.

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