Haberler Almanya Bundesliga Julian Nagelsmann'dan flaş Sörloth itirafı! "Penaltıyı atmamalıydı"

'dan flaş Sörloth itirafı! "Penaltıyı atmamalıydı"

RB 'in 'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 'un penaltıyı kaçırarak gol orucunu sonlandıramamasıyla ilgili konuşan teknik direktör , "Penaltıyı kullanması onu daha kötü duruma getirdi. Ben gidip, 'Sen atma' dediğimde onu satılık listesine de koymama gerekir." ifadelerini kullandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:16
Julian Nagelsmann'dan flaş Sörloth itirafı! "Penaltıyı atmamalıydı"

RB Teknik Direktörü , 2-1 kazanılan mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

73. dakikada 'un kaçırdığı penaltıyı Forsberg'in atması gerektiğini vurgulayan Nagelsmann, "Penaltıcımız Forsberg. Herhalde Sörloth'a bir gol attırmak istedi, temelde iyi bir hareket. Ancak bir penaltı golü, bir forvet için düğümü çözer mi, bilmiyorum. Hatta daha kötü bir duruma getirdi." dedi.

"EĞER ATMA DERSEM..."

Penaltıyı atmaması konusunda neden Sörloth'u uyarmadığı konusuyla ilgili ise genç teknik adam, "Ben sahaya girip bir futbolcuyu uyaramam. Ben gidip, 'Sen atma' dediğimde onu satılık listesine de koymama gerekir. Her şeye rağmen, Sörloth doğru yolda. Başlangıcını ve geldiği noktayı değerlendirirsek, gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

RB Leipzig formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan Alexander Sörloth, henüz fileleri sarsamadı.

BİZE ULAŞIN