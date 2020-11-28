Sörloth penaltı kaçırdı Leipzig 2 golle kazandı | Leipzig Arminia Bielefeld: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga 9. hafta maçında Leipzig sahasında Arminia Bielefeld'i konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren goller Angelino ve Christopher Nkunku'dan geldi.

Arminia Bielefeld'in tek sayısını ise Fabian Klos kaydetti.

SÖRLOTH PENALTI KAÇIRDI

Leipzig formasıyla şu ana kadar oynadığı maçlarda gol sevinci yaşayamayan Sörloth, Bielefeld karşısıNDa 73. dakikada ilk golüne çok yaklaştı. Ancak Norveçli futbolcu penaltı atışından yararlanamadı.

