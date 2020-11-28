Haberler Almanya Bundesliga Sörloth penaltı kaçırdı Leipzig 2 golle kazandı | Leipzig Arminia Bielefeld: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sörloth penaltı kaçırdı Leipzig 2 golle kazandı | Leipzig : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 9. haftasında Leipzig sahasında 'i konuk etti. Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. 'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth 73. dakikada penaltı atışından yararlanamadı ve gol özlemini 10 maça çıkardı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:43
Sörloth penaltı kaçırdı Leipzig 2 golle kazandı | Leipzig Arminia Bielefeld: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

9. hafta maçında Leipzig sahasında 'i konuk etti.

Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren goller Angelino ve Christopher Nkunku'dan geldi.

Arminia Bielefeld'in tek sayısını ise Fabian Klos kaydetti.

SÖRLOTH PENALTI KAÇIRDI

Leipzig formasıyla şu ana kadar oynadığı maçlarda gol sevinci yaşayamayan Sörloth, Bielefeld karşısıNDa 73. dakikada ilk golüne çok yaklaştı. Ancak Norveçli futbolcu penaltı atışından yararlanamadı.

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