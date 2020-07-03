Leroy Sane resmen açıklandı! Bayern Münih... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Dev transfer resmen açıklandı! Leroy Sane...

resmen açıklandı! ...

Leroy Sane resmen açıklandı! Bayern Münih...

Avrupa'da harekatı son günlerde hız kazanmış durumda. Transfer girişimlerini sürdüren Alman devi , 'den ayrılan Alman kanat oyuncusu 'yi resmen kadrolarına kattıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde kulübün Arapça resmi hesabının yanlışlıkla bu transferin bittiğini çıklamasının ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan 'e olan Sane, "Bayern çok büyük bir kulüp ve büyük hedefleri var. Bu hedefler de bana uyuyor" dedi.

  1. 03.07.2020
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