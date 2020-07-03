Leroy Sane resmen açıklandı! Bayern Münih...

Geçtiğimiz günlerde kulübün Arapça resmi hesabının yanlışlıkla bu transferin bittiğini çıklamasının ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı.

Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih'e transfer olan Sane, "Bayern çok büyük bir kulüp ve büyük hedefleri var. Bu hedefler de bana uyuyor" dedi.