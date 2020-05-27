Aranan adam: Ozan Kabak - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga Aranan adam: Ozan Kabak

Aranan adam:

Aranan adam: Ozan Kabak

yolculuğunu 'da sürdüren transferin aranan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. 15 milyon euro'ya Stuttgart'tan 'ye olan genç futbolcunun, ve Serie A takımlarının listesinde yer aldığı belirtiliyor.

yolculuğunu 'da sürdüren transferin aranan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. 15 milyon euro'ya Stuttgart'tan 'ye olan genç futbolcunun, ve Serie A takımlarının listesinde yer aldığı belirtiliyor. "Pandemi olmasa Ozan'ın fiyatı en az 50 milyon euro'yu bulurdu" yorumları yapılırken şu halde bile Schalke'nin 30 milyon euro'dan aşağıya oyuncuyu bırakmaya niyeti olmadığı ifade ediliyor.
  1. 27.5.2020
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