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10 Kasım 2019, Pazar
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Münih'e

Arsene Wenger Münih'e

, Kovac'ın ayrılığı sonrası arayan 'in kendisi ile ilgilendiğini açıkladı. 70 yaşındaki Fransız menajer, gelecek hafta Rummenigge ile görüşerek son kararını vereceğini ifade etti.

Arsene Wenger, Kovac'ın ayrılığı sonrası arayan 'in kendisi ile ilgilendiğini açıkladı. 70 yaşındaki Fransız menajer, gelecek hafta Rummenigge ile görüşerek son kararını vereceğini ifade etti.

  1. 10.11.2019
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