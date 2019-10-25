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25 Ekim 2019, Cuma
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Başakşehirli futbolcuların asker selamı Almanları rahatsız etti

Başakşehirli futbolcuların asker selamı Almanları rahatsız etti

Almanlar daha önce St. Pauli'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için yaptığı paylaşımın ardından kadro dışı bıraktığı Cenk Şahin sonrası bu kez de Avrupa Ligi'nde 'in Wolfsberger'le karşılaştığı maçta yapılan asker selamından rahatsız oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Avrupa Ligi'nde ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede asker selamı veren Başakşehirli futbolcular Alman basınında gündem oldu.

Sport Buzzer adlı sitenin "Asker selamı Avrupa Ligi'nde" başlığı ile verdiği haberde "bu kez yalnızca Türk oyuncular değil, Brezilyalı Robinho, Nijeryalı Azubuike ve Boşnak Edin Visca da aynı hareketi yaptı" ifadelerine yer verildi.

'nın Arnavutluk ve maçlarında da asker selamı yaptığına değinilen haberde bunun 'de oldukça 'doğal' karşılandığını vurguladı.

Öte yandan yine Alman kulübü St. Pauli'nin, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için kadro dışı bıraktığı Enver Cenk Şahin'e kapıları açan kulübün olduğuna dikkat çekildi. Bilindiği gibi St. Pauli Türk futbolcusu Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımını silmesini istemiş ancak Şahin bu paylaşımını silmeyince kadro dışı bırakılmıştı.


  1. 25.10.2019
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