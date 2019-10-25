Başakşehirli futbolcuların asker selamı Almanları rahatsız etti

UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede asker selamı veren Başakşehirli futbolcular Alman basınında gündem oldu.

Sport Buzzer adlı sitenin "Asker selamı Avrupa Ligi'nde" başlığı ile verdiği haberde "bu kez yalnızca Türk oyuncular değil, Brezilyalı Robinho, Nijeryalı Azubuike ve Boşnak Edin Visca da aynı hareketi yaptı" ifadelerine yer verildi.

Türk Milli Takımı'nın Arnavutluk ve Fransa maçlarında da asker selamı yaptığına değinilen haberde bunun Türkiye'de oldukça 'doğal' karşılandığını vurguladı.

Öte yandan yine Alman kulübü St. Pauli'nin, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için kadro dışı bıraktığı Enver Cenk Şahin'e kapıları açan kulübün Başakşehir olduğuna dikkat çekildi. Bilindiği gibi St. Pauli Türk futbolcusu Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımını silmesini istemiş ancak Şahin bu paylaşımını silmeyince kadro dışı bırakılmıştı.



