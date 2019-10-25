Başakşehirli futbolcuların asker selamı Almanları rahatsız etti
Almanlar daha önce St. Pauli'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için yaptığı paylaşımın ardından kadro dışı bıraktığı Cenk Şahin sonrası bu kez de Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in Wolfsberger'le karşılaştığı maçta yapılan asker selamından rahatsız oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede asker selamı veren Başakşehirli futbolcular Alman basınında gündem oldu.
Sport Buzzer adlı sitenin "Asker selamı Avrupa Ligi'nde" başlığı ile verdiği haberde "bu kez yalnızca Türk oyuncular değil, Brezilyalı Robinho, Nijeryalı Azubuike ve Boşnak Edin Visca da aynı hareketi yaptı" ifadelerine yer verildi.
Türk Milli Takımı'nın Arnavutluk ve Fransa maçlarında da asker selamı yaptığına değinilen haberde bunun Türkiye'de oldukça 'doğal' karşılandığını vurguladı.
Öte yandan yine Alman kulübü St. Pauli'nin, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için kadro dışı bıraktığı Enver Cenk Şahin'e kapıları açan kulübün Başakşehir olduğuna dikkat çekildi. Bilindiği gibi St. Pauli Türk futbolcusu Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımını silmesini istemiş ancak Şahin bu paylaşımını silmeyince kadro dışı bırakılmıştı.
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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