Müller ayrılıyor

Bayern Münih'te Thomas Müller depremi... Altyapısından çıktığı Bavyera ekibinde aralıksız 10 sezondur forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon kulübeye hapsolmuştu. 10 maçta 450 dakika süre bulan Müller; 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübüyle 2021'e sözleşmesi bulunan Müller, kulüp yönetimine ocak ayında ayrılmak istediğini iletti. Müller'in güncel değeri 35 milyon euro.