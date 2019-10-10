Müller ayrılıyor
Bayern Münih'te Thomas Müller depremi... Altyapısından çıktığı Bavyera ekibinde aralıksız 10 sezondur forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon kulübeye hapsolmuştu.
Bayern Münih'te Thomas Müller depremi... Altyapısından çıktığı Bavyera ekibinde aralıksız 10 sezondur forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon kulübeye hapsolmuştu. 10 maçta 450 dakika süre bulan Müller; 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübüyle 2021'e sözleşmesi bulunan Müller, kulüp yönetimine ocak ayında ayrılmak istediğini iletti. Müller'in güncel değeri 35 milyon euro.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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