Mourinho Bundesliga'ya göz kırptı

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, adı birçok kulüple anılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamış değil.

Deneyimli antrenör, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda yeni adresiyle ilgili önemli bir ipucu paylaştı. Futbolu özlediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, şunları dile getirdi:

"Şu an Almanca öğreniyorum. Bundesliga? İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İtalyanca biliyorum. Almanca bilmediğim bir dil. Hiçbir olasılığı es geçmiyorum. Almanya da dahil."

Portekizli çalıştırıcının bu sözleri, Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olduğu dedikodusuna neden oldu.