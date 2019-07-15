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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Mourinho Bundesliga'ya göz kırptı

Mourinho Bundesliga'ya göz kırptı

'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Portekizli teknik adam verdiği röportajda yeni adresiyle ilgili ipuçları paylaştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son olarak ekiplerinden 'ı çalıştıran , adı birçok kulüple anılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamış değil.

Deneyimli antrenör, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda yeni adresiyle ilgili önemli bir ipucu paylaştı. Futbolu özlediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, şunları dile getirdi:

"Şu an Almanca öğreniyorum. Bundesliga? İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İtalyanca biliyorum. Almanca bilmediğim bir dil. Hiçbir olasılığı es geçmiyorum. Almanya da dahil."

Portekizli çalıştırıcının bu sözleri, Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olduğu dedikodusuna neden oldu.

  1. 15.07.2019
  2. Güncelleme: 15.07.2019 10:37
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