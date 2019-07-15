Mourinho Bundesliga'ya göz kırptı
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho verdiği röportajda yeni adresiyle ilgili ipuçları paylaştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, adı birçok kulüple anılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamış değil.
Deneyimli antrenör, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda yeni adresiyle ilgili önemli bir ipucu paylaştı. Futbolu özlediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, şunları dile getirdi:
"Şu an Almanca öğreniyorum. Bundesliga? İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İtalyanca biliyorum. Almanca bilmediğim bir dil. Hiçbir olasılığı es geçmiyorum. Almanya da dahil."
Portekizli çalıştırıcının bu sözleri, Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olduğu dedikodusuna neden oldu.
- 15.07.2019
- Güncelleme: 15.07.2019 10:37
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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