Nuri Şahin Harvard'ta eğitim alacak – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Harvard'ta eğitim alacak

    Nuri Şahin Harvard'ta eğitim alacak

    Borussia Dortmund'un yıldızı , Harvard'ta eğitime kabul edildiğini duyurdu.

    Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da top koşturan öğrenim hayatı için 'ne gideceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

    Nuri Şahin, ''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'ta alacağım eğitim için çok heyecanlıyım.'' notunu düştü.

    1. 27.4.2018 14:41
    2. Güncelleme: 27.4.2018 14:42
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