Nuri Şahin Harvard'ta eğitim alacak

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da top koşturan Nuri Şahin öğrenim hayatı için Harvard Üniversitesi'ne gideceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Nuri Şahin, ''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'ta alacağım eğitim için çok heyecanlıyım.'' notunu düştü.



