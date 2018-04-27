Nuri Şahin Harvard'ta eğitim alacak
Borussia Dortmund'un yıldızı Nuri Şahin, Harvard'ta eğitime kabul edildiğini duyurdu.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da top koşturan Nuri Şahin öğrenim hayatı için Harvard Üniversitesi'ne gideceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Nuri Şahin, ''Öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı, yeri, zamanı yok. Başvuru kabul mektubum geldi, yazın Harvard'ta alacağım eğitim için çok heyecanlıyım.'' notunu düştü.
- 27.4.2018 14:41
- Güncelleme: 27.4.2018 14:42
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Fikret Orman: "Şampiyonluğu alın"
Toplam 8
Yorum
UĞUR ALANYA MAÇININ HAKEMİ HAVADAN OFSAYT VERMESEYDİ GS HEM PUAN KAYBEDECEK Tİ HEMDE MUSLERA ATILACAKTI ONA BAKILIRSA
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 17
Yorum
muti Murat NAMDAR mı ısım :) Holıgan FB lıdır :) oysa dıkkate alma yazdıgını, FB haksızdır bu konuda sızde ıyı bılıyosunuz
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 17
Yorum
Bahtiyar zaten şansı yoktu BJK Adeletsizlik istedi şenolun rolüde tutmadı fikret başkanda çok şımarmıştı sağlam ceza verilmeli BJKY
Nuri Şahin Harvard'ta eğitim alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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