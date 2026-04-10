Alanyaspor Trabzon’a bilendi

Alanyaspor, Süper Lig'de yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas organizasyonları üzerinde duran turuncu-yeşilli ekip, idmanı dar alanda oyun ve taktik çalışmalarıyla tamamladı. Ligde 4 maçtır bileği bükülmeyen Akdeniz ekibinde futbolcuların hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi.