Avrupa'nın radarında

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Alanyaspor'un, Bandırmaspor'dan kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Kaya, Süper Lig müsabakalarında gösterdiği başarılı oyunuyla büyük kulüpler menajerlerin dikkatini çekmeyi başardı. Süper Lig'den ve Avrupa'dan menajerlerin Alanyaspor'un genç yeteneğini takip ettiği öğrenildi. İbrahim, bu sezon 29 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.