Joao Pereira: Her zaman sorumluluğu üstüme alan biriyim

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, RAMS Başakşehir mağlubiyetinin ardından, "Ben her zaman sorumluluğu üstüme alan biriyim. Birinci yarı kötü oynadık bunu kabul ediyorum’’ dedi.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 20:14
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Normalde maçlara iyi başlıyoruz. Bugün bunu başaramadık. Bugün o günlerden biri değildi. Bugün çok kötü bir ilk yarı oynadık. Başakşehir bugün çok iyi bir ilk yarı oynadı. Baskılarımızı çok iyi yapamadık. Bazı pozisyonlara girdik. Daha sonra penaltı pozisyonu vardı. Son zamanlarda ceza sahası içinde ufak bir dokunuş Alanyaspor lehine penaltı oluyor. Birkaç hafta önce Beşiktaş'a karşı maçın hakimi bizdik. Yine ufacık bir dokunuş belki penaltı verilmişti aleyhimize bir karar. Bu iki maç üzerine konuşuyorum ve örnek veriyorum. Çünkü bu maçların birinde çok iyi oynuyorduk. Beşiktaş'a karşı. Lehimize basit bir penaltı verildi. Bugün tam tersi kötü bir oyun sergilerken aleyhimize basit bir penaltı. Rakibi de tebrik etmek gerekiyor. Çok iyi bir ilk yarı oynadılar. Bugün bize bir hayli zorluk çıkardılar. İyi oyuncuları var. Ve çok iyi bir hocaları var'' dedi.

"SADECE BİR AÇIKLAMA İSTİYORUM"

Maçta verilmeyen penaltı ile ilgili konuşan Pereira, "İkinci yarı işler biraz tersine döndü. Biz daha iyi oynadık. Daha iyi baskı yaptık ve golü bulduk. Tabii ki konuşmak kolay ama 2-2'yi yakaladığımız bir pozisyon var. El ile iptal edilen bir pozisyon var. VAR'a neden gidilmedi bilmiyorum. Çünkü benzer bir pozisyon Kemen'e yapıldı. Bizim lehimize penaltı verilmedi. Bu dünyanın her yerinde penaltıdır. Japonya'da Portekiz'de İsviçre'de fark etmez. Her yerde penaltıdır. Sadece bir açıklama istiyorum. Bu VAR ne zaman devreye girip girmediğini ile alakalı. Bu yüzden kaybettik de demiyorum. Çünkü ben her zaman sorumluluğu üstüme alan biriyim. Birinci yarı kötü oynadık bunu kabul ediyorum. Alanya'ya gerekirse bir hakem yollasınlar. Bize konuşsun. Bize anlatsın. Biz ne zaman VAR'a gidilip gidilmediğini gerçekten bu şekilde anlayamıyoruz ve üzülüyoruz. Özetlemek gerekirse birinci yarı kötü oyun oynadık. Buna rağmen iki tane ciddi pozisyona girdik. Şans yakaladık. İkinci yarı çok daha iyi bir oyun vardı. Rakip zaman geçirmeye başladı. Bunlar normal. Futbolda oluyor. Bugün 7 dakika duraklama verildi. Bu fena değildi. Rakip bazı değişiklikler yaptı. 5'liye döndüler. Tehlike olmaya başlamıştık. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki çabadan dolayı tebrik ediyorum. Bugün beraberlik için çabalardılar yakaladılar ama gol iptal oldu. Taktik de benim için çok önemli ama taktiği hiç kimse sormuyor. Rakip 4-2-3-1 oyun kurarak başlayacaktı. Bu bekletildiğimiz bir şeydi. Stoperleri iyi pozisyon alıyordu. Buna hazırlanmıştık. Bireysel olarak çok iyi oyuncuları var zaten. Bize zorluk çıkarttılar. İkinci yarı adam adama daha ön baskıya döndük. Bu sefer biz onlara zorluk çıkarmaya başladık. Maça ikinci bölgeye başlamıştık. Sonra adam adamaya dönmeye başladık. Oyuncularımda iyi iş çıkarttılar. Çok iyi oldu. Ama maalesef puan alamadık'' şeklinde konuştu.






