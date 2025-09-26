CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: Galatasaray bize karşı zaman geçirerek oynamaya başladı

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: Galatasaray bize karşı zaman geçirerek oynamaya başladı

Trendyol Süper Lig’de 7. Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, evinde Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu. İşte Pereira’nın açıklamaları…

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 22:38 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 22:53
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: Galatasaray bize karşı zaman geçirerek oynamaya başladı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu. İşte Pereira'nın sözleri…

"GOL ATABİLİRDİK"

"Daha iyi bir maç olabilirdi çünkü gerçekten çok iyi oynadık. Birçok gol pozisyonuna girdik, gol atabilirdik. Oyuncular her şeyini verdi ve her şeyi yaptılar. Şunu gözden kaçırmayalım. Son şampiyona karşı oynadık, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Oyuncularım gerçekten harika bir performans sergiledi."

"GALATASARAY ZAMAN GEÇİREREK OYNAMAYA BAŞLADI"

"Galatasaray bize karşı zaman geçirerek oynamaya başladı son dakikalarda. Uğurcan, benim eski takım arkadaşım, zaman geçirdi son dakikalarda. Biz orada oynamaya devam ettik ama maalesef gol çıkaramadık oradan. Aynen bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çok iyi performans sergiledik. Bu şekilde devam etmeliyiz. 3 puanı kaçırdık."

UĞURCAN ÇAKIR'IN PERFORMANSI HAKKINDA

"Uğurcan, benim eski takım arkadaşım. Trabzonspor'da birlikte oynarken harika bir takım arkadaşıydı. O zamanlar gençti ve herkes harika bir geleceği olduğunu gördü. Bugün Galatasaray'a puan kazandırdı. Belki de o yüzden onu aldılar. Galatasaray ve Uğurcan'a şampiyonluk yolunda bol şans diliyorum."

G.Saray 7'de 7 yaptı!
